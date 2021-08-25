Банковская система Украины становится все более прозрачной и открытой - глава НБУ Шевченко

По словам Кирилла Шевченко, за период независимости перед Украиной стояло много вызовов: экономические кризисы, война, пандемия.

За 30 лет независимости Украины банковская система прошла много трансформаций, стала более прозрачной и открытой. Она также стала одним из центров стабильности во времена коронакризиса, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в поздравлении ко Дню Независимости.

"Уважаемые коллеги, друзья, все украинцы! Поздравляю с 30-летием Независимости нашей страны! Этот праздник нашего государства, этот праздник каждого украинца, это наш день свободы и независимости", - поздравил глава Нацбанка Украины.

По словам Кирилла Шевченко, за период независимости перед Украиной стояло много вызовов: экономические кризисы, война, пандемия.

"Мы продолжаем доказывать, что Украина всегда несокрушима и сильна, и навсегда останется свободным, независимым и соборным государством. Именно мы, украинцы, будем самостоятельно выбирать свой путь, как бы сложно ни было", - заявил глава НБУ.

Он добавил, что независимость страны - это прежде всего независимые институты, в частности, Национальный банк. НБУ помогает обеспечивать бесперебойную работу государства и стабильность финансовой системы.

"Украина выбрала свой путь и построила современную финансовую систему, которая открыта для мира и интегрирована в мировую экономику. Для Национального банка этот выбор является безоговорочным", - отметил Шевченко.

Глава НБУ отметил, что финансовая система страны постоянно совершенствуется, становится более прозрачной и открытой. Этот путь будет проходить и небанковский финансовый сектор.

"Нам есть чем гордиться: мы живем в прекрасной стране с богатой историей и невероятно талантливыми и работоспособными людьми. Главное - достойно продолжать наш общий путь", - сказал Кирилл Шевченко.

Напомним, ранее Кирилл Шевченко заявил, что инфляционное таргетирование доказало свою эффективность, сделав экономику устойчивой к кризисам.