В Одесской области задержали троих мужчин за кражу с нефтеперерабатывающего завода

Они похитили с территории предприятия материалы на более чем 800 тысяч гривен.

В Одесской области полицейские задержали троих мужчин, которые похитили с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода материалы с содержанием ценного металла на более чем 800 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В поле зрения работников Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции попала группа лиц. Мужчины промышляли хищением материалов с Одесского нефтеперерабатывающего завода, который временно не работает. Полицейские установили, что к совершению краж причастны трое местных жителей в возрасте от 21 до 24 лет. Пользуясь возможностью, они решили заработать деньги, похищая материальные ценности со стратегически важного для государства объекта", - рассказали в Нацполиции.

Правоохранители задержали заговорщиков в момент совершения преступления. Мужчины пытались вывезти с территории завода для продажи 40 килограммов платиносодержащего катализатора риформинга.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса.

Фото: od.npu.gov.ua

Правоохранители провели у фигурантов санкционированные обыски. Во время этих мероприятий были обнаружены и изъяты инструменты и специальное оборудование, а также почти полтонны платиносодержащего катализатора риформинга. Кроме того, было изъято оружие и спецсредства, зип-пакеты с неизвестным химическим веществом, деньги, мобильные телефоны и автомобиль.

По предварительным подсчетам, стоимость похищенных материалов на "черном рынке" - более 800 тысяч гривен.

Фото: od.npu.gov.ua

В настоящее время мужчины помещены в изолятор временного содержания. Следователи уже вручили им подозрения. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Оперативники ДВБ также проверяют возможную причастность сотрудников полиции к незаконной деятельности группы лиц.

Напомним, ранее полиция разоблачила банду, которая обворовывала грузовые поезда с углем на Приднепровской железной дороге.