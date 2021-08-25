В центробанке Бразилии поддержали регулирование криптовалют

Президент Центрального банка Бразилии Роберто Кампос Нето высказался за создание нормативно-правовой базы для криптоиндустрии. Пути к этому регулятор обсуждает с Комиссией по ценным бумагам (CVM), пишет Forklog

«Финансовый рынок меняется так сильно, что все это становится данными. Нам нужно изменить мир регулирования», — заявил глава центробанка в ходе онлайн-конференции.

По словам CEO QR Capital Фернандо Карвальо, контролирующие органы Бразилии признают растущую зрелость крипторынка и понимают, что инвесторам важно предлагать регулируемые продукты.

В марте 2021 года возглавляемая им компания получила одобрение от CVM на запуск биткоин-ETF. В июле ведомство зарегистрировало подобный продукт от QR Capital на базе Ethereum.

Кампос Нето, отмечая важность совершенствования норм и правил в соответствии с инновациями, подчеркнул: «Установить правила для финансовых операций без понимания регулирования данных будет невозможно».

Напомним

Бразилия стала второй страной в мире с зарегистрированными Ethereum-ETF — в апреле 2021 года канадские регуляторы одобрили запуск подобных инвестиционных инструментов.

Канада опередила южноамериканскую страну и с биржевыми фондами на базе биткоина. Страна из Северной Америки в феврале зарегистрировала первый ETF на базе цифрового золота.