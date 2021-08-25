Монету с королевой Викторией и львом оценили в сотни тысяч долларов (фото)

Редкая монета времен королевы Виктории продается на американском аукционе за сотни тысяч долларов. Золотая пятифунтовая монета была выпущена в 1839 году в ознаменование начала правления юного монарха. Об этом пишет investory со ссылкой на Daily Mail.

Монету с королевой Викторией и львом оценили в сотни тысяч долларов (фото)
Фото: investory.news

Что известно о монете

Автором дизайна выступил Уильям Резерв: скульптор, художник и главный государственный гравер Королевского монетного двора с 1828 до 1851 года.

Аверс украшен портретом Виктории, а на реверсе — 20-летняя королева изображена в образе Уны, главной героини первого тома «Королевы фей» Эдмунда Спенсера. В поэме 1590 Уна спасает замок своих родителей от дракона и является воплощением истины. На монете лев символизирует Британскую империю.

Рисунок выполнен с невероятной детализацией. Портрет молодой королевы в образе Уны был смелым дизайнерским решением: это первый случай, когда британский монарх изображен на монете в виде вымышленного персонажа.

Всего существует 400 экземпляров этой монеты в нескольких вариациях — там можно увидеть различные повязки на голове женщины или надписи, которые отличаются.

Это самая легкая из британских монет номиналом : 38,7?39,3 г. Все монеты «Виктория Уна и лев», поступающих на аукционы, продаются за большие суммы. В частности, в января 2020 года один экземпляр был продан за $690 тыс., другой в октябре того же года — за €984 тыс. ($1148000).

«Уна и лев — один из самых знаковых примеров британской нумизматики, долгое время считался трофейным монетой, которую стремятся получить многие коллекционеры», — отметил представитель Heritage Auctions.

Лот, активный в настоящее время, оценивается от $600 тыс. до $ 800 тыс. Евросоюз считает его «инвестиционным золотом».

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