СБУ раскрыла хищение 750 тысяч гривен при ремонте опорной больницы в Черкасской области

Двум чиновникам облгосадминистрации сообщено о подозрении.

СБУ раскрыла хищение 750 тысяч гривен при ремонте опорной больницы в Черкасской области
Фото: ssu.gov.ua

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила еще одну схему хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию больниц.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленники присвоили деньги, предусмотренные на капитальный ремонт опорной больницы региона. По оценкам строительно-технической экспертизы, деятельность организаторов схемы нанесла государству ущерб на 750 тыс. гривен.

"Установлено, что для реализации коррупционного механизма чиновники привлекли представителей аффилированной строительной компании. В 2020 году чиновники заключили с подрядчиками два договора на проведение капремонта приемного отделения медицинского учреждения. Однако соответствующие ремонтные работы были проведены не в полном объеме, а часть денег инфраструктурного проекта злоумышленники вывели в тень. Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ", - говорится в сообщении спецслужбы.

Фото: ssu.gov.ua

Двум чиновникам облгосадминистрации сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств, предназначенных на ремонт больницы для участников АТО.

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