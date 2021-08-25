СБУ раскрыла хищение 750 тысяч гривен при ремонте опорной больницы в Черкасской области

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила еще одну схему хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию больниц.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Злоумышленники присвоили деньги, предусмотренные на капитальный ремонт опорной больницы региона. По оценкам строительно-технической экспертизы, деятельность организаторов схемы нанесла государству ущерб на 750 тыс. гривен.

"Установлено, что для реализации коррупционного механизма чиновники привлекли представителей аффилированной строительной компании. В 2020 году чиновники заключили с подрядчиками два договора на проведение капремонта приемного отделения медицинского учреждения. Однако соответствующие ремонтные работы были проведены не в полном объеме, а часть денег инфраструктурного проекта злоумышленники вывели в тень. Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ", - говорится в сообщении спецслужбы.

Фото: ssu.gov.ua

Двум чиновникам облгосадминистрации сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.