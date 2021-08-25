Количество безналичных операций с платежными картами выросло на треть — НБУ

Общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за первое полугодие 2021 года составило 3,6 млрд, а их сумма — 2,31 трлн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и сумма операций выросли на треть (31,2% и 29,2% соответственно), сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, в первом полугодии девять из десяти операций с платежными картами были безналичными (почти 90% от общего количества операций по платежным картам). Доля безналичных операций по сумме составила 60,6% от всех операций с карточками. В прошлом году по итогам аналогичного периода эти показатели составляли 86,1% и 55,1% соответственно.

В целом в январе-июне 2021 года по сравнению с первым полугодием прошлого года количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось на треть (36%) и составило 3,22 млрд, а сумма выросла на 42% и достигла 1,4 трлн грн.

Четверть безналичных операций — оплата товаров и услуг в интернете

Анализ распределения безналичных операций по их видам показывает, что в январе-июне 2021 года, как и ранее, больше всего операций с использованием карточек приходилось:

по количеству — на расчеты в торговых сетях — 51% (или 1,64 млрд штук),

по сумме — на переводы с карты на карту — 43% (или 604 млрд грн).

Средний чек одной операции в торговой сети в первом полугодии 2021 года составлял 231 грн (год назад — 223 грн), а операции по переводу с карты на карту — 1?441 грн (год назад — 1?420 грн). Также в первом полугодии этого года средняя сумма сделки в интернете по оплате товаров и услуг составляла 404 грн. Примерно четверть от количества и суммы всех безналичных операций с платежной картой году осуществлялась в интернете для оплаты товаров и услуг (26% и 24% соответственно). Это почти 338,7 млрд грн за январь-июнь 2021 года.

Количество токенизированных карт выросло почти на три четверти

По данным НБУ, за последние полгода общее количество платежных карт в Украине выросло на 4% и составило 76 млн штук. Из них 54,3% (41,3 млн) использовались в июне 2021 года для осуществления расходных операций.

Количество бесконтактных карт, которые в июне использовали для осуществления операций, достигло почти 15,1 млн штук. Примерно каждая десятая активная в июне платежная карта — токенизированная. Их количество составляет 4,8 млн штук, что в 1,7 раза больше, чем год назад.

Соответственно меньше трети операций в торговых pos-терминалах по сумме и по количеству осуществлялась с физическим считыванием данных с носителя карты (29,4%). Остальные две трети сделок — это бесконтактные операции (операции с бесконтактной карте или с помощью смартфонов и других гаджетов). В первом полугодии 2021 года их сумма составляла почти 268 млрд грн.

Значительно расширилась платежная инфраструктура

За год инфраструктура для осуществления безналичных расчетов существенно расширилась. Количество пунктов продажи, принимающих платежные карты, выросло на 20% — до 356 тыс., если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Также почти на 20% за год выросла сеть торговых pos-терминалов в Украине — до 406,4 тыс. (в первом полугодии 2020 году — 340,6 тыс.).

Из них около 90% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты. Количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины по состоянию на 1 июля 2021 года составляло около 10 тыс. штук (год назад, 1 июля 2020 года — 8,5 тыс. штук на 1 млн населения).

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине зарегистрировано 69 участников карточных платежных систем.