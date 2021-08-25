Минфин планирует уменьшить дефицит госбюджета на 2022 год до 3,5%

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает уменьшение дефицита государственного бюджета до 3,5%.

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

"3,5% дефицита - это четкая позиция, зафиксированная в программе, среднесрочной декларации. И мы не видим возможности ее просматривать. Годом ранее мы долго и сложно вели переговоры с МВФ о дефиците. В итоге вынуждены были принять позицию МВФ и сократить дефицит до 5,5% ВВП . Сейчас речь идет о 3,5%, и дискуссии о повышении нет", - заявил Марченко.

Напомним, что бюджетные правила запрещают устанавливать уровень дефицита госбюджета выше 3% ВВП , и в последние годы до кризиса его удавалось удерживать в этих рамках. Во время пандемии эту норму приостановили.