Минторг США установил пошлины на прокат из Турции и Австралии

Минторг США установил пошлины на прокат из Турции и Австралии

Министерство торговли США, проведя повторное расследование импорта горячекатаного проката в рулонах и листах толщиной до 4,75 мм, поставляемого из Австралии и Турции, установило, что в период с 1 октября 2018 г. по 30 сентября 2019 г. поставки этой продукции осуществлялись по искусственно заниженным ценам.

На основании полученных данных Министерство определило, что окончательная демпинговая маржа составит для австралийской компании BlueScope Steel 9,94%, а для турецких производителей — 24,32%.

Эти ставки существенно выше действовавшего ранее уровня. В 2016 г. антидемпинговые пошлины на австралийский и турецкий горячекатаный прокат составляли соответственно 29,37 и 3,65-7,15%, а в октябре 2020 г. ставки были снижены до 2,72% для австралийских поставщиков и 2,73% для турецких.

В последние месяцы австралийская BlueScope Steel не поставляла горячекатаный прокат в США, так как имеет там свои производственные мощности. В то же время, Турция в первой половине 2021 г. экспортировала в США около 117,8 тыс. т этой продукции, став четвертым по величине поставщиком после Канады, Кореи и Японии. В июле турецкий горячекатаный прокат на американский рынок уже не поступал.

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