Суд США отклонил ходатайство бывших владельцев ПриватБанка о прекращении рассмотрения дела

Одновременно суд приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.

23 августа 2021 года Канцлерский Суд американского штата Делавэр отклонил ходатайство ответчиков о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка, в котором ответчики заявляли, что дело якобы будет рассматриваться судами Украины (forum non conveniens).

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно решению, суд продолжит рассмотрение дела № 2019-0377-JRS по гражданскому иску АО КБ "ПриватБанк" против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц по взысканию ущерба, причиненного ответчиками банку до его национализации в декабре 2016 года.

Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов, которым запретил любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США . Отмечается, что этот приказ является "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более $600 млн, возмещения которых он требует в рамках этого производства".

Одновременно суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.

"ПриватБанк приветствует решение суда, которым ходатайство о прекращении рассмотрения дела на основании forum non conveniens было отклонено полностью и ожидает установления быстрого графика дальнейшего рассмотрения дела. Рассмотрение дела продолжается, теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, что приблизит дело к судебному заседанию по существу", - отметили в пресс-службе банка.

Напомним, ПриватБанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Правительство национализировало ПриватБанк по предложению НБУ и бывших акционеров банка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. Сейчас стороны ведут судебные споры как в Украине, так и за рубежом.