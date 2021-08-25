Малайзийская Lion Industries завершает два крупных проекта по выпуску проката

Малайзийская металлургическая компания Lion Industries сообщила, что начатые в прошлом году проекты модернизации двух простаивающих заводов близки к завершению.



В штате Селангор компания планирует в декабре возобновить производство горячекатаного проката на комбинате Banting, где сейчас заканчивается модернизация прокатного стана. Выход предприятия на полную мощность, 3,2 млн. т в год, ожидается уже в феврале 2022 г. В дальнейшем Lion Industries рассматривает возможность строительства на комбинате новой доменной печи объемом 3000 куб. м.



В январе или феврале 2022 г. должен возобновить работу другой завод компании — Pasir Gudang, расположенный в штате Джохор. Его производительность составит 720 тыс. т стали в год. Предприятие выпускает товарную заготовку, сортовой и фасонный прокат.



Как заявляет компания, Малайзия нуждается в дополнительных объемах листовой и сортовой стальной продукции для реализации национальной программы индустриализации. Кроме того, возвращение в строй двух крупных металлургических предприятий позволит заместить значительные объемы импорта.



