К управлению пассажирскими перевозками Укрзализныци привлекут специалистов Deutsche Bahn

В этом году впервые за годы независимости государство начало финансировать пассажирские перевозки.

К управлению пассажирскими перевозками Укрзализныци привлекут специалистов Deutsche Bahn

Специалисты из немецкого Deutsche Bahn Engineering & Consulting усилят процесс управления пассажирскими перевозками Укрзализныци. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 24 августа, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он пояснил, что изменения на украинской железной дороге стали возможными со стартом программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Сотрудничество с DB Consulting - это наш шанс перенять новый опыт, где в центре всех процессов - клиент и его комфорт. Мы хотим, чтобы немецкое качество и сервис появились в Украине. Это непростой путь - и едва ли не самый большой за последние годы вызов для украинской железной дороги", - написал он.

Министр отметил, что получить положительный результат помогут три фактора. Во-первых, успешный опыт реализации сложных масштабных проектов в рамках "Большой стройки".

"Второе - это осознание государством его социальной функции в транспортном секторе. В этом году впервые за годы независимости государство начало финансировать пассажирские перевозки - новые вагоны и локомотивы, точечные проекты электрификации", - сказал Кубраков.

Кроме этого, Германия имеет международный опыт в процессе трансформации железной дороги.

"Мы хорошо знакомы с довольно успешной историей Казахстана, где Deutsche Bahn смог в довольно короткое время оптимизировать управленческие процессы. Собственно, сама Германия прошла путь трансформации и анбандлинга не так уж и давно - 10 лет назад", - заявил глава Мининфраструктуры.

По его словам, идея о заключении контракта с DB зародилась еще в 2019 году.

"Мы до сих пор наблюдаем сопротивление на разных уровнях - ведь Deutsche Bahn - это о системных преобразованиях и борьбе с коррупцией. Однако путь уже определен. В ближайшие годы Украину ждет масштабная перестройка железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава", - констатировал Кубраков.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский анонсировал старт проекта качественного пригородного железнодорожного сообщения в рамках программы "Большая стройка".

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