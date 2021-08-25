В Конго начали расследование по контракту с компаний КНР относительно добычи кобальта

В Конго начали расследование по контракту с компаний КНР относительно добычи кобальта

Правительство Демократической Республики Конго начало расследование в отношении контракта с китайской компанией по добыче цветных металлов China Molybdenum Co. (CMOC), пишет Caixin.

CMOC объявила 6 августа об инвестициях в размере 2,5 млрд долл., чтобы удвоить добычу на руднике Тэнке. Это предприятие является одним из крупнейших в мире источников кобальта, ключевого минерала в аккумуляторах электромобилей.

Офис президента Конго Феликса Чисекеди в начале августа санкционировал расследование данных о запасах полезных ископаемых и финансовых затрат для проекта China Molybdenum.

"Цель не в нападении на иностранных инвесторов, — заявил Андре Вамесо, заместитель главы администрации Ф. Чисекеди по экономическим и финансовым вопросам и член комиссии, проводящей расследование. - Если мы ничего не найдем, контракт останется в том виде, в котором он был заключен с его первоначальными условиями. Но если они изменятся в неблагоприятную для Демократической Республики Конго, мы готовы пойти в другом направлении".

МинПром по материалам Silk Bridge

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