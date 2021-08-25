В мире растет спрос на алюминий

По итогам I полугодия 2021 года дефицит на общемировом рынке первичного алюминия составил 1021 тыс. тонн (в 2020 году был зафиксирован переизбыток 1193 тыс. тонн).



Уровень спроса достиг 35,47 млн. тонн - на 3378 тыс. тонн или 10,5% больше объёмов аналогичного периода 2020 года, в то время как производство выросло на 5,6%, сообщает World Bureau of Metals Statistics.



Доля Китая в общемировом производстве первичного алюминия за январь-июнь оценивается WBMS в 19,635 млн. тонн или 57%. Видимый спрос в стране за данный период вырос на 13%, в Японии - на 103 тыс. тонн, в США - сократился на 214 тыс. тонн.



За июнь 2021 года производство первичного алюминия в мире, по данным WBMS, достигло 5767,2 тыс. тонн, спрос составил 6092,7 тыс. тонн.

