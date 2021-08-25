Палата представителей поддержала план Байдена на $3,5 триллиона

Палата представителей США одобрила бюджетный план на $3,5 трлн. Об этом сообщила The Wall Street Journal, пишет investing.

Палата представителей поддержала план Байдена на $3,5 триллиона

За план проголосовали 220 членов палаты представителей, 212 высказались против. Теперь этот план должен рассмотреть сенат США.

Что известно о проекте

Проект предусматривает продление ряда принятых нововведений, в том числе субсидий на медицинские страховки и ежемесячных выплат на детей, а также предполагает создание множества новых «сетей социальной безопасности».

К примеру, власти планируют расширить страховку Medicare, включив в нее стоматологическую и офтальмологическую помощь.

Кроме того, план предусматривает расширение системы бесплатного образования — к нему добавят два года детского сада и два года общественного колледжа, а также ряд других мер социальной поддержки и инициатив по борьбе с изменением климата.

Напомним

В сентябре палата представителей США также должна рассмотреть предложенный президентом Джо Байденом инфраструктурный план на сумму $1 трлн.

Программа предусматривает масштабную модернизацию всей инфраструктуры страны. Среди главных трат — строительство дорог, обновление энергетической и коммунальной систем, а также адаптация к зеленым технологиям. Сенат США одобрил план в августе.

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