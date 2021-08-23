МВФ выделил Украине $ 2,7 млн

Вступило в силу решение о рекордном распределении СПЗ на 650 млрд долларов.

В понедельник, 23 августа, вступило в силу решение Международного валютного фонд о распределении специальных прав заимствования на рекордные 650 млрд долларов.

На сайте МВФ сообщается, что часть этой суммы в размере 275 млрд долларов поступит развивающимся странам.

Украина без условий и обязательств получит 1,928 млрд СПЗ, или 2,7 млн долларов.

"Крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования - около 650 млрд долларов США - вступает в силу сегодня. Это распределение является существенным дополнительным стимулом для мира и, если его использовать с умом, уникальной возможностью преодолеть этот беспрецедентный кризис. Распределение СПЗ обеспечит глобальную экономическую систему дополнительной ликвидностью, пополнит валютные резервы стран и уменьшит их зависимость от более дорогих внутренних или внешних заимствований", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Она подчеркнула, что специальные права заимствования - ценный ресурс, но решение об их использовании зависит от стран-членов. Она выразила надежду, что эти решения будут умными и продуманными.

Дополнительные СПЗ распределяются между странами в зависимости от их квоты в МВФ .

Не получат деньги Венесуэла, Мьянма и Афганистан - сотрудничество с этими странами приостановлено из-за нелегитимности их правящих режимов.