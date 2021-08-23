Samsung планирует масштабные инвестиции во вьетнамские заводы, несмотря на пандемию

Несмотря на новые волны COVID, компания Samsung не только не намерена сокращать производство, но и готовится наращивать его. В последнее время всё более популярной площадкой для инвестиций становится Вьетнам. Компания уже потратила на организацию производства в стране более 17,5 миллиарда долларов и намерена продолжать вливать деньги в местную экономику.

Samsung планирует масштабные инвестиции во вьетнамские заводы, несмотря на пандемию

apparelresources.com

По имеющимся данным, южнокорейский производитель привлёк более 170 000 рабочих в технопарках местных провинций, при этом 20 % всего вьетнамского экспорта составляют флагманские смартфоны и электроника Samsung.

По сведениям агентства Fitch Solutions, пандемия COVID-19 не мешает транснациональным компаниям инвестировать во вьетнамскую экономику — 65 % компаний предпочитают строить производственные мощности на севере Вьетнама, 30 % — на юге, а остальные размещают свои заводы в центральной части страны. Например, не так давно Panasonic перенесла туда из Тайланда производство стиральных машин и холодильников.

Север Вьетнама стал чрезвычайно популярен из-за географической близости к Китаю, где находятся многие участники цепочек поставщиков, удобной системе промышленного транзита и низкой стоимости земель промышленного назначения.

Одной из дополнительных причин привлекательности Вьетнама для инвесторов является система технопарков — власти на государственном уровне одобрили расширение их сети для привлечения инвестиций из-за рубежа.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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