Украинцев заставят разделить наследство с государством

После вступления в наследство некоторым украинцам придется отдать часть денег государству. В Минсоцполитики выступили с инициативой разработать механизм компенсации наследниками средств, которые государство потратило на содержание их пожилых родственников в органах опеки.

Если правила вступления в наследство изменятся, тогда родственникам умерших после их смерти придется возместить бюджетные средства.

По закону, в случае смерти близкого родственника, в наследство нужно вступить не позднее, чем через шесть месяцев. В этот период нужно успеть подать соответствующее письмо в нотариальную контору с заявлением о том, что вы наследник и хотите вступить в наследство. Граждане, которые проживали вместе с умершим и были зарегистрированы с ним по одному адресу, автоматически вступают в право наследства после смерти родственника.

В случае, если кто-то не желает принять наследство, тогда нужно в течение полугода пойти к нотариусу и написать соответствующее заявление об отказе. Очень важно в нашей стране не пропустить сроки вступления или отказа от наследства, ведь даже отсутствие в стране или проживание за границей не может стать причиной не вступления в право наследства. Дело в том, что наследник не обязан лично приезжать к нотариусу для того, чтобы заявить о своих правах на наследование. Достаточно направить такое заявление заказным почтовым отправлением с описью вложения.