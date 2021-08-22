В Дании завершилась прокладка труб "Северного потока-2"

Процесс был закончен 22 августа.

В Дании завершилась прокладка труб "Северного потока-2"
Фото: vedomosti.ru

В исключительной экономической зоне Дании завершился процесс прокладки труб второй нитки роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на систему позиционирования судов MarineTraffic.

Согласно данным системы, процесс был закончен 22 августа.

"РоSSийское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу датской исключительной экономической зоны рядом с померанской бухтой", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 23 августа, в Киеве состоится встреча министров энергетики Украины, Германии и США, на которой будут обсуждаться вопросы транзита газа через Украину.

Владимир Зеленский заявил, что не замечать, что “Северный поток-2” является оружием, – неправильно.

Президент США Джо Байден решил не вводить санкции против немецких компаний, причастных к строительству "Северного потока - 2", чтобы не портить отношения с Германией. Американская администрация объяснила, что на этапе, когда газопровод уже почти достроен, это уже не имеет смысла.

РоSSия завершила прокладку первой нитки "Северного потока - 2" и готовится к наполнению ее газом.

В то же время появилась информация, что США и Германия планируют компенсировать Украине потерю сборов за транзит роSSийского газа после запуска трубопровода "Северный поток - 2".



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