Инструкция к компьютеру Apple II с подписью Стива Джобса ушла с молотка за $787 тысяч

Руководство пользователя компьютера Apple II, подписанное Стивом Джобсом (Steve Jobs) и Майком Марккулой (Mike Markkula), вторым исполнительным директором компании Apple , было продано на аукционе в этом месяце за $787 484. В торгах участвовало 46 человек.

Руководство на 196 страниц было подписано в 1980 году для Джулиана Брюера (Julian Brewer), сына Майкла Брюера (Michael Brewer), который в 1979 году получил права на распространение продукции Apple в Великобритании. Послание за подписью Джобса и Маркуллы гласит: «Джулиан, твоё поколение первым выросло с компьютером. Измени мир!» (англ.: Julian, your generation is the first to grow up with computers. Go change the world!).

Джулиан Брюер вспоминает, что Джобс подписал руководство во время визита к его отцу. Джулиан сидел в своей спальне и писал игры на Apple II, когда отец позвал его встретить гостей. Ими оказались Джобс и Марккула.

RR Auctions, сайт, на котором было продано подписанное руководство пользователя Apple II, ранее продавал и другие памятные вещи, связанные с Apple и Стивом Джобсом. Ранее аукцион продал программный пакет NeXTSTEP, ещё одного детища Джобса, за $210 325.