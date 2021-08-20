Инструкция к компьютеру Apple II с подписью Стива Джобса ушла с молотка за $787 тысяч

Руководство пользователя компьютера Apple II, подписанное Стивом Джобсом (Steve Jobs) и Майком Марккулой (Mike Markkula), вторым исполнительным директором компании Apple, было продано на аукционе в этом месяце за $787 484. В торгах участвовало 46 человек.

Инструкция к компьютеру Apple II с подписью Стива Джобса ушла с молотка за $787 тысяч

macrumors.com

Руководство на 196 страниц было подписано в 1980 году для Джулиана Брюера (Julian Brewer), сына Майкла Брюера (Michael Brewer), который в 1979 году получил права на распространение продукции Apple в Великобритании. Послание за подписью Джобса и Маркуллы гласит: «Джулиан, твоё поколение первым выросло с компьютером. Измени мир!» (англ.: Julian, your generation is the first to grow up with computers. Go change the world!).

Инструкция к компьютеру Apple II с подписью Стива Джобса ушла с молотка за 7 тысяч

macrumors.com

Джулиан Брюер вспоминает, что Джобс подписал руководство во время визита к его отцу. Джулиан сидел в своей спальне и писал игры на Apple II, когда отец позвал его встретить гостей. Ими оказались Джобс и Марккула.

RR Auctions, сайт, на котором было продано подписанное руководство пользователя Apple II, ранее продавал и другие памятные вещи, связанные с Apple и Стивом Джобсом. Ранее аукцион продал программный пакет NeXTSTEP, ещё одного детища Джобса, за $210 325.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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