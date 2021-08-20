Запорожская АЭС поставила первую партию медицинского кислорода

Запорожская АЭС отгрузила первую партию медицинского кислорода к Ореховскую больницу. Об этом сообщили в пресс-служба ЗАЭС, передает Укринформ.



"На азотно-кислородной станции (АКС) №2 Запорожской АЭС состоялась отгрузка первой партии медицинского кислорода. 70 баллонов отправились в Ореховскую больницу. Следующая партия будет отправлена ??в Донецкую область в Великоновоселковскую центральную районную больницу. И, на данный момент, прорабатывается заявка из Мелитополя", - говорится в сообщении.



АКС №2 Запорожской АЭС производит высококачественный кислород, который полностью соответствует требованиям, предъявляемым к нему как к лекарственному препарату. На АКС проведен полный цикл производства. Качество кислорода пока контролирует контрактная лаборатория. В ближайшем будущем, после получения необходимого разрешения, этим процессом будет заниматься водно-радиохимическая лаборатория ОП ЗАЭС.



По информации уполномоченой по производству медицинского кислорода отдела технического контроля Юлии Мельниковой, процесс производства кислорода находится под постоянным контролем.



"Мы проверяем кислород и выписываем все необходимые документы. Имеем возможность предоставлять свои баллоны или заправлять те, которые поступают из больниц. Ореховская больница уже получила свой кислород для пациентов. Великоновоселковская больница готовится заправлять кислород в собственные баллоны", - цитирует Мельникову пресс-служба станции.



Как ранее сообщалось, медицинский кислород также производит и комбинат "Запорожсталь".



