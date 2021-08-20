?ОАСК разрешил строить 30-этажный комплекс на месте рынка "Демеевский" в Киеве

Суд отметил, что исторические ареалы города на сегодня не установлены Минкультуры.

Окружной административный суд Киева убрал ограничение по высоте для 30-этажного "многофункционального комплекса", который вырастет на месте рынка "Демеевский" в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщили "Наші гроші" со ссылкой на решение суда от 6 августа.

Отмечается, что суд признал противоправным и отменил ограничение по реконструкции нежилых зданий под многофункциональный комплекс на ул. Изюмской, 1, которая попадает в пределы исторического центра города, исторического ареала, центральной зоны.

В марте 2017 года ООО "Манхеттен Инвест" приобрело у ООО "Манхэттен" нежилые здания, продовольственный рынок "Демеевский" общей площадью 4 613 кв м.

В сентябре 2019 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал "Манхэттен Инвест" градостроительные условия и ограничения (МУО) для проектирования объекта.

Так, пунктом 5 раздела "Градостроительные условия и ограничения", в частности, определены:

участок проектирования попадает в пределы исторического центра города, исторического ареала, центральной распланированной зоны (абзац первый)

выполнить требования законов «О регулировании градостроительной деятельности», «Об охране культурного наследия», решение исполкома Киевсовета от 16.07.1979 г. №920, распоряжения КГГА от 17.05.2002 №979, от 12.05.2006 № 817 (абзац второй)

получить заключение по проектной документации, предоставленной на рассмотрение в соответствующие специально уполномоченные органы охраны культурного наследия в установленном законодательством порядке (абзац третий)

разрешение на выполнение работ получить согласно действующему законодательству в случае необходимости (абзац четвертый)

проектную документацию рекомендуется предоставить на рассмотрение научно-методического совета Министерства культуры и консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Департамента культурного наследия с учетом замечаний, изложенных в протоколах советов, при доработке проектной документации (абзац пятый).

В пределах центральной планировочной зоны Киева действует ограничение по высоте не выше 27 метров для новой застройки. "Манхэттен Инвест" обратился к ОАСК с требованием отменить указанные предписания, и суд это требование удовлетворил.

Суд установил, что участки, на которых запланировано строительство, попадают в пределы исторического ареала в соответствии с действующим Генеральным планом города Киева , утвержденным в 2002 году. Вместе с тем, границы и режимы использования исторических ареалов должны быть утверждены Минкультуры. А соответствующий приказ министерства от 21.10.2011 "Об утверждении исторических ареалов города Киева " приостановлен. Таким образом, суд отметил, что Исторические ареалы города Киева на сегодняшний день не установлены.

Напомним, согласно выданным застройщику градостроительным условиям и ограничениям, высота зданий после реконструкции составит не менее 85,6 м, или ориентировочно 30 этажей.

Напомним, в ноябре 2019 года суд обязал застройщика снести верхние этажи "дома-монстра" на Подоле. Дело рассматривали с декабря 2014 года.