ОАСК разрешил строить 30-этажный комплекс на месте рынка "Демеевский" в Киеве
Суд отметил, что исторические ареалы города на сегодня не установлены Минкультуры.
Окружной административный суд Киева убрал ограничение по высоте для 30-этажного "многофункционального комплекса", который вырастет на месте рынка "Демеевский" в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщили "Наші гроші" со ссылкой на решение суда от 6 августа.
Отмечается, что суд признал противоправным и отменил ограничение по реконструкции нежилых зданий под многофункциональный комплекс на ул. Изюмской, 1, которая попадает в пределы исторического центра города, исторического ареала, центральной зоны.
В марте 2017 года ООО "Манхеттен Инвест" приобрело у ООО "Манхэттен" нежилые здания, продовольственный рынок "Демеевский" общей площадью 4 613 кв м.
В сентябре 2019 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал "Манхэттен Инвест" градостроительные условия и ограничения (МУО) для проектирования объекта.
Так, пунктом 5 раздела "Градостроительные условия и ограничения", в частности, определены:
- участок проектирования попадает в пределы исторического центра города, исторического ареала, центральной распланированной зоны (абзац первый)
- выполнить требования законов «О регулировании градостроительной деятельности», «Об охране культурного наследия», решение исполкома Киевсовета от 16.07.1979 г. №920, распоряжения КГГА от 17.05.2002 №979, от 12.05.2006 № 817 (абзац второй)
- получить заключение по проектной документации, предоставленной на рассмотрение в соответствующие специально уполномоченные органы охраны культурного наследия в установленном законодательством порядке (абзац третий)
- разрешение на выполнение работ получить согласно действующему законодательству в случае необходимости (абзац четвертый)
- проектную документацию рекомендуется предоставить на рассмотрение научно-методического совета Министерства культуры и консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Департамента культурного наследия с учетом замечаний, изложенных в протоколах советов, при доработке проектной документации (абзац пятый).
В пределах центральной планировочной зоны Киева действует ограничение по высоте не выше 27 метров для новой застройки. "Манхэттен Инвест" обратился к ОАСК с требованием отменить указанные предписания, и суд это требование удовлетворил.
Суд установил, что участки, на которых запланировано строительство, попадают в пределы исторического ареала в соответствии с действующим Генеральным планом города Киева, утвержденным в 2002 году. Вместе с тем, границы и режимы использования исторических ареалов должны быть утверждены Минкультуры. А соответствующий приказ министерства от 21.10.2011 "Об утверждении исторических ареалов города Киева" приостановлен. Таким образом, суд отметил, что Исторические ареалы города Киева на сегодняшний день не установлены.
Напомним, согласно выданным застройщику градостроительным условиям и ограничениям, высота зданий после реконструкции составит не менее 85,6 м, или ориентировочно 30 этажей.
Напомним, в ноябре 2019 года суд обязал застройщика снести верхние этажи "дома-монстра" на Подоле. Дело рассматривали с декабря 2014 года.