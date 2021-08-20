За 7 месяцев Укргазвидобування сократило добычу на 5%

За 7 месяцев Укргазвидобування сократило добычу на 5%

В январе-июле 2021 года государственная газодобывающая компания "Укргазвидобування" сократила добычу природного газа на 5,2%, или на 437 млн куб. м до 7,9 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Согласно ему, отпуск газа за 7 месяцев 2021 года сократился на 5,1%, или на 406 млн куб. м до 7,5 млрд куб. м газа, что на 0,7%, или на 51 млн куб. м меньше производственного плана.

Также в июле "Укргазвидобування" обеспечила добычу 1,144 млрд куб. м газа, что на 4,8%, или на 57,5 млн куб. м газа меньше, чем в июле 2020 года.

Кроме этого, отпуск газа за июль сократился на 4,5% или 50,8 млн куб. м до 1,088 млрд куб. м.

"Для стабилизации производственных показателей в течение семи месяцев 2021 года "Укргазвидобування" выполнило следующие меры: введено в эксплуатацию 25 новых скважин; проведено 80 капитальных ремонтов скважин; осуществлено 321 колтюбинговую операцию и 71 операцию по гидроразрыву пласта; проведено 9 операций по бурению боковых стволов. За все время оборудовано системой дистанционного мониторинга 197 высокодебитных скважин", - подытожили в "Укргазвидобування".

"Укргазвидобування" является крупнейшим добытчиком газа в Украине и, согласно постановлению Кабмина, обязана реализовывать все объемы добытого газа Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" для потребностей населения.

100% акций компании принадлежит "Нафтогазу".

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