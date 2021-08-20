В ОАЭ постановили использовать в строительных проектах только сталь местной Emirates Steel

В ОАЭ постановили использовать в строительных проектах только сталь местной Emirates Steel

Городские власти Эль-Айн и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) постановили использовать в строительных проектах исключительно сталь производства Emirates Steel, крупнейшего производителя стали ОАЭ.

Об этом сообщил Kallanish по итогам собственного расследования со ссылкой на административный циркуляр № 744 от 2021 года.

Согласно циркулярам муниципалитета города Аль-Айн № 11/2021 и муниципалитета города Абу-Даби № 43/2021, подрядчики обязаны использовать продукцию Emirates Steel, включая арматуру в бетоне, во всех строительных работах, утвержденных после 17 августа. В обратном случае муниципалитет не будет выдавать никаких разрешений на строительство.

Согласно Kallanish, участники рынка назвали требования властей несправедливыми и противоречащими принципам открытого рынка.

Emirates Steel – крупнейший производитель тяжелых и крупногабаритных профилей, а также единственный производитель горячекатаных шпунтовых свай в регионе. Компания является четвертым производителем стали в мире, получившим аккредитацию ASME на производство арматуры ядерного качества.

Emirates Steel является единственным интегрированным сталелитейным заводом в ОАЭ и дочерней компанией General Holding Corporation (Senaat).

Компания намерена начать производство горячекатаного проката. Для этого сталелитейщик может построить автоматизированный завод.

МинПром по материалам ГМК Центр

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