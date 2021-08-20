Нафтогаз не принимает оплату за газ через Приват24

Абоненты Нафтогаза начали жаловаться на то, что у них не получается оплатить квитанции за газ в приложении Приват24. В газовой компании рассказали, как можно решить проблему.

Нафтогаз перестал принимать оплату за газ через Приват24

На странице Нафтогаза в Facebook один из абонентов газовой компании написал возмущенный комментарий, в котором сообщил о неразберихе с получением бумажных квитанций, начислении задолженности и невозможности внести плату за газ в Приват24.

Автор комментария не может понять, почему Нафтогаз не дает возможности оплатить услугу до тех пор, пока не будет получена бумажная платежка. При попытке заплатить за газ в Приват24 приложение выдает уведомление, что Нафтогаз не поддерживает платежи таким образом.

Техподдержка Нафтогаза в своем ответе на указанный комментарий напомнила, что бумажные квитанции регулярно рассылаются Укрпочтой после 20-го числа каждого месяца. В электронном виде скачать квитанцию можно через сайт и чат-бот в Viber и Telegram Нафтогаза или распечатать бумажный счет в терминалах EasyPay.

"Сформировать платежки и оплатить их можно за несколько минут в личном кабинете на нашем сайте gas.ua или в чат-боте GASUA в Viber или Telegram", - отмечается в сообщении от Нафтогаза.

Нафтогаз перестал принимать оплату за газ через Приват24

Абоненты, которые вносят коммунальные платежи в приложении Приват24, в случае возникновения сбоев, следует обращаться не в Нафтогаз, а в службу поддержки банка.


Шевченко Лилия, Тудей

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