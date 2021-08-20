Суд окончательно запретил "дочке" роSSийского "Сбербанка" использовать это название в Украине

Верховный Суд Украины окончательно запретил АО "Сбербанк" (Киев), дочернему банку Сбербанка РоSSии, использовать торговую марку "Сбербанк" в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"19 августа 2021 года Верховный Суд принял окончательное решение по резонансному делу, инициированному в 2016 году Ощадбанком, чем поставил точку в многолетнем споре с ОАО «Сбербанк РоSSии» и АО «Сбербанк» по защите прав на торговую марку «Сбербанк» на территории Украины", - говорится в сообщении.

Ощадбанк отметил, что судебное решение не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента.

На начало 2016 года Ощадбанк подал в суд на Сбербанк (бывшее ОАО "Дочерний банк Сбербанка РоSSии") с иском о нарушении прав интеллектуальной собственности. Ощадбанк настаивает, что он является единственным законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории Украины, поэтому переименование Сбербанка РоSSии было незаконным. В сентябре 2016-го Ощадбанк отстоял право на бренд "Сбербанк".

Сбербанк (ранее - банк НРБ) основан в 2001 году. 26 ноября 2015 года он сменил название с Сбербанк РоSSии на Сбербанк.

Именно в ответ на основной иск Ощадбанка Сбербанком РоSSии был подан контриск, который 10 августа 2020 года был решен в пользу Ощадбанка.

Представители Сбербанка РоSSии подали иск в Верховный суд о том, что регистрация Ощадбанком торговой марки "Сбербанк" на территории Украины нарушила их права.