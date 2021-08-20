Bloomberg создаст новый криптоиндекс для отслеживания DeFi-токенов

Один из ведущих американских поставщиков финансовой информации Bloomberg в партнерстве с Galaxy Digital создаст новый криптовалютный индекс, который будет отслеживать девять токенов DeFi-проектов. Об этом пишет РБК.

Bloomberg создаст новый криптоиндекс для отслеживания DeFi-токенов
Фото: esgtoday.com

Новый индекс

Новый криптоиндекс будет отслеживать Uniswap, Aave, Maker, Compound, Yearn, Sushi и другие токены. Индекс также будет использован для пассивно-управляемого фонда, который в будущем планирует создать Galaxy Digital.

В июле ведущий поставщик биржевых индексов S&P Dow Jones Indices объявил о запуске нового индекса S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM), который будет отслеживать 240 цифровых монет.

Galaxy Digital — компания по управлению цифровыми активами, которую в 2018 году основал Майк Новограц после ухода из Goldman Sachs. С 6 июля 2020 года акции Galaxy Digital торгуются на фондовой бирже Торонто.

DeFi — это финансовые инструменты в виде сервисов и приложений, созданных на блокчейне. Главная задача децентрализованных финансов — стать альтернативой банковскому сектору и заменить традиционные технологии финансовой системы протоколами с открытым исходным кодом.

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