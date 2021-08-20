Эксперты рассказали, какие акции взлетят на событиях в Афганистане

Приход Талибана к власти в Афганистане не спровоцирует скачок цен на нефть и золото на мировых рынках. Однако могут подорожать акции ключевых военных компаний США , — такое мнение высказали эксперты, с которыми пообщался «Минфин».

События в Афганистане, хотя и с тревогой отслеживаются во всем мире, но слабо влияют на рынки, считает руководитель Exante Укрина Владимир Позний.

«Рынки придерживаются подхода „поживем-увидим“, впрочем, как и правительства многих стран. Потенциально, подобные события вызывают спрос на защитные активы, но это влияние минимально, ведь Афганистан довольно слабо вписан в мировые рынки. Краткосрочно нет угрозы поставок товаров, сырья или энергоресурсов, как это было бы в случае со странами Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии», — объясняет эксперт.

Этой же позиции придерживается и сотрудник инвестиционной компании «Конгресс-Инвест» Сергей Гончаренко. «Связь Афганистана с глобальными фондовыми рынками довольно мала — то есть присутствие, прямое или косвенное, международных компаний в Афганистане, которые торгуются на основных фондовых площадках США и Западной Европы, очень низкое. Соответственно, я не ожидаю, что ситуация с приходом к власти талибов как-то повлияет на основные фондовые индексы или на цену нефти и золота», — отметил он.

Не стоит волноваться и из-за поставок редкоземельных металлов, залежи которых имеет Афганистан. «Ни по одному из ресурсов Афганистан не занимает лидирующих позиций по объемам добычи и не будет занимать в ближайшие годы. Причина в наличии политического конфликта в стране и отсутствии инфраструктуры», — считает старший аналитик компании Esperio Ян Кароль.

Акции могут подорожать

По мнению соучредителя Wotan Михаила Ритчера, вывод американских войск из Афганистана может негативно повлиять на рейтинг президента США Джо Байдена, а потому он попытается исправить ситуацию благодаря успехам во внутренней политике.

«Чтобы восстановить свой рейтинг, Байдену необходимо ускорить процесс принятия его программы стимулов Верхней палатой Сената и отвлечь внимание от событий в Афганистане», — убежден Ритчер. Программа стимулирования экономики может подтолкнуть фондовый рынок к росту.

Кроме этого, считает эксперт, на фоне военных действий и в случае обострения ситуации, возрастет стоимость оборонных компаний. В частности, Lockhead Martin и Boeing.