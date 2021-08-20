Все еще не на дне: инвесторы бегут из китайских акций

После нескольких месяцев падения инвесторы начинают разочаровываться в акциях китайских технологических компаний, пишет Bloomberg.

Все еще не на дне: инвесторы бегут из китайских акций
Фото: fool.com

После пяти недель привлечения капитала, $ 4,9 миллиардный фонд KraneShares CSI China Internet (тикер KWEB) два дня подряд отчитывался о его оттоке.

Потери фонда, по сравнению с февральским пиком, приближаются к 60%. Виной этому — активная борьба, которую правительство Китая ведет против основных компаний, в которые инвестирует фонд, от Tencent Holdings Ltd до Alibaba Group Holding Ltd.

Инвесторы не дождались дна

KWEB стал популярным у инвесторов, рассчитывавших скупить акции на дне. В июле, во время наибольшего падения китайских техкомпаний, он получал рекордные вливания средств. Однако непредсказуемость Пекина до сих пор нависает над китайскими акциями и инвесторы начинают терять терпение, считает аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

«Некоторые инвесторы уже дошли до своего предела. Многие верили, что к этому времени эти акции восстановятся в цене, но этого не произошло. Честно говоря, я поражен, что они продержались так долго. Но Китай — не США», — комментирует Балчунас.

Американские техкомпании уже возобновились

Инвесторам, скупавшим американские акции на дне, повезло больше — S&P 500 не опускался ниже чем на 5% уже почти 200 торговых дней. В то же время индекс Nasdaq Golden Dragon China, который отслеживает китайские компании, котирующиеся в США, падал 10 из 11 последних недель.

В результате KWEB, который инвестирует преимущественно в американские депозитарные расписки и акции китайских компаний, котирующихся в Гонконге, потерял примерно 41% в цене за 2021.

Между тем ETF Invesco QQQ Trust Series 1 (тикер QQQ), которая отслеживает акции американских техкомпаний, в этом году набрала более 16%.

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