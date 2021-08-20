Волатильность биткоина вернет инвесторов к золоту — глава золотодобывающей компании

Непредсказуемые колебания криптовалюты в конце концов заставят инвесторов вернуться к золоту, рассказал CNBC Джейк Кляйн, исполнительный председатель золотодобывающей компании Evolution Mining.

Волатильность биткоина вернет инвесторов к золоту — глава золотодобывающей компании

Кляйн считает, что биткоину еще предстоит «пройти долгий путь», прежде чем он продемонстрирует тот уровень «долговечности и безопасности», который золото демонстрирует инвесторам последние 70 лет.

По мнению Кляйна, многие вкладывают в криптовалюту исключительно с целью спекуляции. «Я думаю, что волатильность криптоотрасли в конце концов приведет к тому, что люди вернутся к золоту», — добавляет он.

Хотя золото упало в цене на прошлой неделе и, по мнению аналитиков, будет падать и дальше, Кляйн верит, что эти активы могут сосуществовать. Золото может «сидеть рядом» с биткоином, который не обязательно будет угрожать ценному металлу.

Цифровое золото

Оптимистичные инвесторы рассматривают биткоин как «цифровое золото» и защиту от инфляции. Они ожидают, что криптовалюта со временем булет только дорожать. Так американский инвестор Тайлер Уинклвосс, основавший Winklevoss Capital Management и криптовалютную биржу Gemini, заявил в прошлом году, что «биткоин — это золото 2.0» и что он заменит «золото 1.0».

Однако, далеко не всем инвесторам превосходство биткоина кажется настолько очевидным.

«Если бы мне приложили пистолет к голове и сказали: „Ты можешь выбрать только одно“, я бы выбрал золото», — комментирует менеджер хедж-фонда Рэй Далио, который владеет нераскрытым количеством биткоинов

Контекст

На выходных биткоин превысил отметку в $48?000 — самое высокое значение с мая. Однако, по данным CoinDesk, на утро 19 августа он упал до $44?000. Это подорожание последовало за распродажей в июне и июле, когда биткойн опустился ниже $30?000.

Цена золота в этом году также значительно колебалась. В январе драгоценный металл стоил около $1900, в марте — около $ 1700. В июне золото почти вернулось к отметке в $1900, но в августе снова упало до $1700.

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