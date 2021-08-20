Власти Китая возьмутся за чрезмерно высокие доходы богачей

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что правительство должно «регулировать чрезмерно высокие доходы и поощрять группы и предприятия с высокими доходами к большему возвращения в общество». Об этом пишет УП со ссылкой на The Guardian.

Власти Китая возьмутся за чрезмерно высокие доходы богачей
Фото: pravda.com.ua

Что известно

Си Цзиньпин расширит налоги на богатство и повысит ставки подоходного налога. Некоторые реформы могут иметь далеко идущие последствия, включая повышение налогов на прирост капитала, наследство и собственность.

Ожидается, что высокая заработная плата в государственном секторе станет частью пакета мер по ограничению безудержного взяточничества и коррупции с участием государственных чиновников.

The Guardian пишет, что у Пекина есть стремление обуздать крупнейшие частные компании страны в различных областях, от технологий к образованию.

Отмечается, что в ноябре прошлого года регулирующие органы не позволили технологической компании Ant, 33% которой принадлежит Alibaba, выйти на биржи Шанхая и Гонконга — шаг, который укрепил бы позицию председателя ее совета директоров Джека Ма как одного из богатейших людей мира.

Акции на Шанхайской бирже упали после пика в феврале после серии аналогичных нормативных ограничений в отношении финансового сектора и штрафов по отраслям, которые вынуждены придерживаться более жестких экологических правил.

Как сообщается, в результате состояние самых богатых магнатов страны уже сократилось. Согласно анализу Financial Times, совокупный собственный капитал двух десятков китайских миллиардеров в сфере технологий и биотехнологий упал на 16% с конца июня.

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