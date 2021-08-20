В ближайшее время в Украине появится еще три необанка

В Украине к запуску готовится еще минимум три проекта похожих на monobank. Об этом в фейсбуке написал один из сооснователей monobank Олег Гороховский.

В ближайшее время в Украине появится еще три необанка

«Два „убийцы“ monobank появилось за последние семь дней в Украине. Это прекрасно! Без шуток и сарказма. Я горжусь тем как развивается финансовый рынок Украины и особенно финтех», — написал он, реагируя на новость о запуске Fozzy Group конкурента monobank.

По его словам, каждый новый игрок теперь открывает карты клиентам без прихода в отделение банка, у всех на картах есть программы лояльности, все дают вознаграждение за рекомендации, все стараются делать качественный дизайн и интерфейс.

Это все создает конкуренцию, от которой конечно же выиграют клиенты.

Новые проекты

«Прямо сейчас, когда я пишу этот пост в Украине готовится к выходу еще минимум три проекта похожих на monobank и я знаю, что именно мы вдохновили их попробовать свои силы в финтехе и сделать качественный продукт», — написал он.

Предыстория

18 августа стало известно, что корпорация Fozzy Group запускает собственный цифровой банк. Как сообщили сотрудники компании, сейчас необанк в процессе тестирования.

Ранее «Минфин» писал, сколько сейчас стоит monobank и кто положил на него глаз.

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