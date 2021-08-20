Robinhood увеличил доход от операций с криптовалютами почти в 47 раз

Онлайн-брокер Robinhood впервые отчитался о финансовых результатах квартала как публичная компания. Он сообщил, что на криптографию пришлось более половины продаж во втором квартале, а выручка от транзакций с криптовалютами выросла до $233 млн, это в 46,6 раза больше чем кварталом ранее. Об этом пишет Forbes со ссылкой на CNBC.

Robinhood увеличил доход от операций с криптовалютами почти в 47 раз
Фото: investing.com

62% криптодоходов составила выручка от операций с альтернативной криптовалютой — dogecoin.

Сколько заработал Robinhood

В своем первом отчете с момента IPO, которое прошло в июле, Robinhood сообщил, что доход компании от транзакций с криптовалютой составил $233 млн, по сравнению с $5 млн в предыдущем квартале.

На криптографию приходилось 52% выручки от транзакций, по сравнению с 17% в первом квартале и 4% в четвертом квартале 2020 года.

Компания отметила, что более 60% счетов с чистым финансированием торговали криптовалютой в этом квартале.

«Три месяца, закончившиеся 30 июня 2021 года, — это первый квартал, когда большая доля новых клиентов разместила свою первую сделку в крипто, а не в акциях», — говорится в отчете о прибылях и убытках Robinhood.

Robinhood зарабатывает деньги в криптографии, направляя заказы маркет-мейкерам, которые, по словам компании, предлагают «конкурентоспособные цены» и берут процент от стоимости заказа. В целом криптоактивы на платформе почти удвоились во втором квартале до $22,7 млрд с $11,6 млрд кварталом ранее и $3,5 млрд в конце 2020 года.

Приложение, которое завоевало популярность, предоставив возможность бесплатной торговли акциями новому поколению инвесторов, стало крупным бенефициаром резкого роста рынка криптовалют. Оно позволяет трейдерам покупать семь цифровых валют, в том числе биткоин, dogecoin и ethereum.

Причем здесь Dogecoin

62% выручки от транзакций с криптовалютой в отчетном квартале пришлось на dogecoin, цифровую монету, вдохновленную мемами и изначально созданную как шутка.

Robinhood сообщал в своем проспекте IPO, что на долю dogecoin пришлось 34% ее выручки от транзакций с криптовалютами в первом квартале, по сравнению с 4% в четвертом квартале 2020 года.

Большая часть этого роста совпала с серией твитов о dogecoin от генерального директора Tesla Илона Маска.

Robinhood в своем проспекте эмиссии и ежеквартальном отчете предупреждает о конкретном риске, связанным с dogecoin.

Компания отметила, что ее бизнес может пострадать, «если рынки dogecoin ухудшатся или если цена dogecoin снизится».

Напомним

Брокерская платформа Robinhood предоставляет финансовые услуги, в том числе торги акциями и биржевыми фондами без комиссии через мобильное приложение.

Компания была основана в 2013 году Владом Теневым и Байджу Бхаттом, которые после IPO попали в списки миллиардеров от Forbes и Bloomberg. Приложение для инвестиций без комиссии компания запустила в 2015 году.

На начало апреля у приложения было 31 млн пользователей, из которых около 18 млн внесли средства на свои финансовые счета. В первом квартале 2021 года выручка онлайн-платформы выросла до $522 млн, на 309% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

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