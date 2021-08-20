Robinhood увеличил доход от операций с криптовалютами почти в 47 раз

Сколько заработал Robinhood

В своем первом отчете с момента IPO, которое прошло в июле, Robinhood сообщил, что доход компании от транзакций с криптовалютой составил $233 млн, по сравнению с $5 млн в предыдущем квартале.

На криптографию приходилось 52% выручки от транзакций, по сравнению с 17% в первом квартале и 4% в четвертом квартале 2020 года.

Компания отметила, что более 60% счетов с чистым финансированием торговали криптовалютой в этом квартале.

«Три месяца, закончившиеся 30 июня 2021 года, — это первый квартал, когда большая доля новых клиентов разместила свою первую сделку в крипто, а не в акциях», — говорится в отчете о прибылях и убытках Robinhood.