Во 2 квартале POSCO заработала больше на аккумуляторах, чем на стали

Во 2 квартале POSCO заработала больше на аккумуляторах, чем на стали

Как сообщает Korea Bizwire, анализ показал, что основным фактором рекордных результатов южнокорейского сталелитейного гиганта POSCO за второй квартал был рост его прибылей в не сталелитейной отрасли наряду с восстановлением его основного металлургического бизнеса.

Председатель POSCO Чой Чон-у, вступивший в должность в июле 2018 года, оценивается как преуспевший в преобразовании сталелитейного завода в компанию по производству экологически чистых материалов за счет крупных инвестиций в области материалов и компонентов вторичных аккумуляторов.

Прибыль компании в не сталелитейной сфере составила 594,3 миллиарда вон ($508 млн.) во втором квартале этого года, что более чем вдвое превышает 276,2 миллиарда вон, о которых сообщалось год назад.

Прибыль от не сталелитейной промышленности составляла 27% от общей прибыли POSCO, что намного выше, чем примерно 10% в 2016 году и ранее.

POSCO Chemical Co., дочерняя компания POSCO, специализирующаяся на материалах для вторичных аккумуляторов, предварительно зафиксировала рост консолидированной операционной прибыли на 773,9% во втором квартале этого года.

Такие замечательные результаты были достигнуты, несмотря на некоторые препятствия. Например, мировая цена на железную руду в мае подскочила до $226,5 за тонну, что на 46,2% выше $154,9 в феврале.

POSCO увеличила свою прибыльность, активно отражая рост стоимости стальной продукции, которая поставляется крупным клиентам.

МинПром по материалам МеталлТорг

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