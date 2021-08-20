В Китае создан третий по величине производитель стали в мире

В Китае создан третий по величине производитель стали в мире

Два крупных производителя стали в Китае, металлургические компании Ansteel и Ben Gang Group Corporation, подписали в пятницу соглашение по слиянию и реструктуризации, в результате которых будет создан третий по величине производитель стали в мире.

Правительство Китая поощряет сделки по слиянию и поглощению на рынке стали в стране, стремясь как устранить опасения по поводу потенциального перенасыщения, так и сократить выбросы углекислого газа в отрасли, сильно загрязняющей окружающую среду, путем консолидации доменных печей и других объектов.

Ansteel и Ben Gang являются базовой частью экономики в своей родной провинции Ляонин, и пока неясно, приведет ли слияние к каким-либо сокращениям производственных мощностей.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в 2019 году Ansteel произвела 39,2 миллиона тонн стали, а Ben Gang - 16,18 миллиона тонн. Ранее сообщалось, что Ansteel планирует увеличить годовую производственную мощность до 70 миллионов тонн к 2025 году.

Впервые Ansteel и Ben Gang договорились о слиянии еще в 2005 году, но партнерство тогда не продвинулось вперед и в конечном итоге было распущено.

МинПром по материалам Металлургпром

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