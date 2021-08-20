Украина и Польша могут создать мощный газовый коридор для Юго-Восточной Европы

Украина и Польша могут создать мощный газовый коридор для Юго-Восточной Европы

Украина и Польша могут создать мощный газовый коридор по маршруту север-юг, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы.
Об этом рассказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью польским СМИ, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ.

"Мы убеждены, что Польша и Украина имеют все необходимое для создания общего интегрированного газового хаба в Восточной Европе. Имея доступ к Трансбалканскому газопроводу, наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы, то есть восточного фланга НАТО", - считает глава ОГТСУ.

По его словам, Польша планирует значительно увеличить потребление газа, что потребует дополнительной гибкости и источников газа. В то же время Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами, которые находятся всего в 80 км от границы.

Наше государство может предложить 10 млрд кубометров мощностей по хранению газа, а также доступ польским трейдерам к поставкам газа с юга: из Турции, Болгарии, Румынии и Венгрии.

В свою очередь, Украина заинтересована в укреплении своей энергетической безопасности через доступ к терминалам СПГ в Польше, что позволит осуществлять прямой импорт в нашу страну.

"Все это требует модернизации инфраструктуры между нашими странами. Сейчас гарантированные мощности доступны в направлении из Украины в Польшу, но не в обратном. С нашей стороны, мы провели всю необходимую работу и готовы принимать до 6,6 млрд куб. м в год на польско-украинской границе, если польская сторона готова предоставить такой объем при определенном давлении в трубопроводе", - добавил С.Макогон.

Как сообщалось, если у Украины не будет нового долгосрочного транзитного договора после 2024 года, то это приведет к необратимой оптимизации газотранспортной системы (ГТС).

МинПром по материалам Укринформ

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