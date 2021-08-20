В мире вырос спрос на никель

По информации World Bureau of Metals Statistics, по итогам I полугодия 2021 года видимый спрос на мировом рынке никеля был выше объёмов производства на 41,1 тыс. тонн (для сравнения - в 2020 году был зафиксирован переизбыток предложения в 92,7 тыс. тонн). Так, за январь-июнь производство рафинированного никеля составило 1283,1 тыс. тонн, спрос - 1324,2 тыс. тонн.



Китай увеличил объёмы выплавки на 61 тыс. тонн по сравнению с 2020 годом, при этом видимый спрос составил 706,1 тыс. тонн - больше, чем годом ранее, на 138 тыс. тонн. В Индонезии производство за I полугодие выросло на 51% в годовом исчислении до 417,9 тыс. тонн, а спрос удвоился до 184 тыс. тонн. Мировой спрос в целом улучшился на 255 тыс. тонн по сравнению с 2020 годом.



В течение июня 2021 года производство обработанного никеля находилось на уровне 244 тыс. тонн, спрос составил 238,4 тыс. тонн.