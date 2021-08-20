"Нафтогаз" планирует создать в Украине стратегический запас нефти

Резервуарный парк планируют разместить в Одесской области.

"Нафтогаз" планирует создать в Украине стратегический запас нефти
Фото: oilreview.kiev.ua

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" изучает вопрос строительства резервуарного парка для хранения стратегических запасов нефти и нефтепродуктов на площадке морского нефтяного терминала "Южный" в Одесской области.

Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко, передает пресс-служба НАК.

"Такой запас необходим и в соответствии с европейскими правилами, и учитывая то, что мы фактически находимся в состоянии войны с Россией, а стратегического запаса нефти и нефтепродуктов до сих пор нет", - сказал он.

Витренко добавил, что на первом этапе речь идет о строительстве на площадке резервуара для стратегических запасов емкостью около 120 тыс. тонн. Всего первая стадия проекта может включать сооружения до 4 резервуаров.

По словам главы "Нафтогаза", поддержка инициативы находится на уровне президента и премьер-министра.

Напомним, ранее "Нафтогаз" запустил услугу хранения иностранной нефти в Украине.

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