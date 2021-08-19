Полиция предотвратила поставку в Украину 1 млн фальшивых долларов

Поддельные деньги доставляли через оккупированный Крым из Турции.

Полиция предотвратила поставку в Украину 1 млн фальшивых долларов
Фото: npu.gov.ua

В Киеве полиция ликвидировала международный канал поставки поддельных денег.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что на территории Украины действует преступная группа выходцев из стран Закавказья и Азии. Злоумышленники наладили канал поставки и сбыта поддельных долларов США. Фальшивки доставляли вне таможенного контроля через оккупированный Крым из Турции.

Для сбыта фальшивых денег злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров. Там они принимали заказы и вели переписку с "покупателями", а "Товар" доставляли через почтовые отделения и при личных встречах. Деньги от покупателей получали на кошельки электронной платежной системы и наличными. Стоимость фальшивых купюр варьировалась в зависимости от размера заказа и составляла от 50 до 60% номинальной стоимости долларов США.

Во время обыска полицейские изъяли у фигурантов более 30 тыс. поддельных долларов. Также было установлено, что злоумышленники планировали доставить в Украину фальшивки общим номиналом 1 млн долларов США.

18 августа в Киеве во время передачи 10 тыс. подделок правоохранители провели спецоперацию, в которую были вовлечены более 100 правоохранителей. Силовую поддержку обеспечивали бойцы подразделений КОРДа и ТОРа. Кроме того, на территории Киева, Харькова, Мариуполя и Кривого Рога были проведены 14 санкционированных обысков. Во время обысков полицейские изъяли поддельные деньги, средства технической связи и автомобили.

Фото: npu.gov.ua

Семь наиболее активных участников группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях по ч.2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и избрании им меры пресечения. За перевозку и сбыт поддельных денег злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в июле СБУ задержала фальшивомонетчика-россиянина, который находится в санкционных списках СНБО.

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