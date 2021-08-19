Китай расширяет грузовое ж/д сообщение с Европой

В июле 2021 года общее количество поездов, проследовавших по маршрутам международного грузового железнодорожного сообщения Китай-Европа, достигло 1352, что на 8% выше аналогичного прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Китайской государственной железнодорожной корпорации (КГЖК), на которые ссылается Информационное агентство Синьхуа.



"Количество грузовых составов сообщением Китай-Европа уже 15-й месяц подряд превышает 1 тыс.", – сообщили в КГЖК.



Только в июле этими поездами было доставлено 131 тыс. TEU (20-футовый контейнерный эквивалент) различных грузов, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года.



