Liberty Steel возобновляет литье ограниченного объема на заводе в Ротереме

Liberty Steel возобновляет литье ограниченного объема на заводе в Ротереме

Как сообщает Argus Media, компания Liberty Steel возобновляет литье ограниченного объема на своем сталеплавильном заводе в Ротереме после летнего закрытия и недельного отпуска для сотрудников.

Но компания будет производить меньшие объемы, чем ожидалось, поскольку ожидает нового финансирования для ожидаемых объемов. Рабочим завода сообщили, что объявление о рефинансировании может быть объявлено в ближайшие 7-10 дней. Источники сообщают, что переговоры с типичными "высокодоходными" инвесторами продолжаются, но, возможно, они недостаточно продвинуты для объявления в эти сроки.

В недавнем пресс-релизе Liberty сообщила, что разрабатываются "новые бизнес-планы", которые позволят Liberty Steel UK "возобновить производство в краткосрочной перспективе и создать более устойчивое будущее для активов в долгосрочной перспективе".

МинПром по материалам МеталлТорг

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