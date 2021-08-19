Liberty Steel возобновляет литье ограниченного объема на заводе в Ротереме

Как сообщает Argus Media, компания Liberty Steel возобновляет литье ограниченного объема на своем сталеплавильном заводе в Ротереме после летнего закрытия и недельного отпуска для сотрудников.



Но компания будет производить меньшие объемы, чем ожидалось, поскольку ожидает нового финансирования для ожидаемых объемов. Рабочим завода сообщили, что объявление о рефинансировании может быть объявлено в ближайшие 7-10 дней. Источники сообщают, что переговоры с типичными "высокодоходными" инвесторами продолжаются, но, возможно, они недостаточно продвинуты для объявления в эти сроки.



В недавнем пресс-релизе Liberty сообщила, что разрабатываются "новые бизнес-планы", которые позволят Liberty Steel UK "возобновить производство в краткосрочной перспективе и создать более устойчивое будущее для активов в долгосрочной перспективе".



