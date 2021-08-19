С начала года Интерпайп увеличил производство колесных пар почти на 40%

Украинская промышленная компания "Интерпайп" в январе-июле 2021 года увеличила производство колесных пар на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,2 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.



При этом в июле компания произвела 2 тыс. тонн колесных пар, что на 10,1% выше показателя предыдущего месяца.



В целом производство железнодорожной продукции в июле увеличилось на 10,4%, до 15,5 тыс. тонн. В частности производство колес выросло на 9,3%, до 12,9 тыс. тонн, осей – на 1%, до 0,3 тыс. тонн, бандажей – на 167%, до 0,3 тыс. тонн.



"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ , Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд грн.

