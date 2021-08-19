В январе-июле Интерпайп увеличил выпуск труб на 18,5%

В январе-июле Интерпайп увеличил выпуск труб на 18,5%

Украинская промышленная компания "Интерпайп" в январе-июле 2021 года увеличила выпуск труб на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 317,1 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом в июле производство труб снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3%, до 55 тыс. тонн.

В январе-июле производство бесшовных труб выросло на 29,2%, до 288,3 тыс. тонн. При этом выпуск труб нефтегазового сортамента (OCTG) увеличился на 99,3%, до 95,2 тыс тонн, линейных труб – на 9,5%, до 179,8 тыс тонн, механических труб – на 20,5%, до 13,2 тыс. тонн.

В то же время выпуск сварных труб по итогам первых семи месяцев текущего года сократился на 35,4%, до 28,8 тыс. тонн.

Напомним, ранее первый заместитель генерального директора "Интерпайп" Денис Морозов сообщил о том, что компания практически ушла с внутреннего рынка сварных труб строительного сортамента в связи с существенными колебаниями цен на штрипс в 1 полугодии 2021 года.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд грн.



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