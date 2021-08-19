Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара

Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в четверг, продолжая снижаться шестую сессию подряд.

Котировки находятся вблизи минимумов за три месяца на фоне укрепления доллара и сохраняющихся тревог по поводу прогноза спроса в связи с активным распространением нового штамма коронавируса, пишет Trading Economics.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:54 по Москве подешевели на $0,91 (на 1,33%) – до $67,32 за баррель. В среду их цена снизилась на $0,80 (1,16%), составив на закрытие $68,23 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $1,08 (1,65%) – до $64,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $1,13 (1,7%), завершив день на отметке $65,46 за баррель.

Опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики США указали, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей – до 435,54 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 696 тыс. баррелей и составили 228,16 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,7 млн баррелей, до 137,81 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Ранее данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,2 млн баррелей, бензина – на 2 млн баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 502 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

МинПром по материалам Интерфакс

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