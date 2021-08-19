Украина наращивает потребление металлопроката

Украина наращивает потребление металлопроката

В январе-июле 2021 г. емкость внутреннего рынка составила 2840,3 тыс. т металлопроката, из которых 577,3 тыс. т, или 20,33%, приходится на импорт. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

В январе-июле 2020 г. емкость внутреннего рынка была 2539,4 тыс. т, из них 644,4 тыс. т, или 25,38%, импортировано. Таким образом, за 7 месяцев 2021 г. наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-июля 2020 г. на 11,85% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,05%.

Структура импорта в январе-июле 2021 г., характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (55,14% и 42,65% соответственно); в аналогичном периоде 2020 г., доминирование плоского проката над сортовым было практически соизмеримым с 2021 г. (соответственно, 54,81% и 43,78%).

Среди металлургических импортеров за 7 месяцев 2021 г. первое место занимает СНГ (39,7%), на втором ЕС-27 (22,4%), на третьем — прочие страны Европы (19,4%).

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