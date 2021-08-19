Крупнейшие украинские компании потеряли 100 млрд грн дохода

Совокупный чистый доход 1000 крупнейших украинских компаний по доходам сократился в 2020 году на 2,7% или на 100 млрд грн – до 5 триллионов гривен по сравнению с предыдущим годом. Сокращение дохода связано с негативными последствиями пандемии COVID-19.



Об этом свидетельствет исследование "Топ-1000 крупнейших компаний Украины по доходам в 2020 году", проведенное R&D центром YouControl и финансовым аналитиком Романом Корнилюком, передает LIGA.net.



Наибольшее падение доходов зафиксировано в нефтегазовом секторе из-за сокращения выручки НАК "Нафтогаз Украина" и обвала мировых цен на энергоносители в 2020 году. Доход компаний сектора, вошедших в топ-1000, сократился до 796,6 млрд грн.



Также снизились доходы компаний оптовой торговли, транспорта и угледобычи, машиностроения и коксохимической промышленности.



Лидерами роста по доходам по итогам 2020 года стали компании из секторов электроэнергетики, розничной торговли, строительства и фармацевтики.



Половина компаний (50,7%) из рейтинга работают в Киеве . Еще 29% сконцентрированы в промышленных центрах: Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях. На их долю приходится 27% дохода, полученного представителями топ-1000.



За прошлый год состав топ-1000 обновился на 20%. Рейтинг покинули 206 компаний, 15 из которых прекратили деятельность или проходят процедуру банкротства.



Авторы исследования отмечают, что "костяк" топ-1000 лидеров рынка по объему полученных доходов составляют старые компании, зарегистрированные 15-27 лет назад.



При этом достаточно высокие показатели доходов демонстрируют молодые компании в возрасте до пяти лет. Однако среди этих вновь созданных предприятий, которые быстро начали генерировать миллиардные доходы, есть много перерегистрированных фирм. Их владельцы регистрируют эти компании в пределах структуризации бизнеса финансово-промышленных групп и государственных предприятий с признаками естественных монополий. Часто их доходы формируются под влиянием регуляторной политики правительства.



Также отмечается, что локальные максимумы значения доходов соответствуют годам регистрации крупнейших компаний и совпадают с изменением политического руководства в стране. Как вариант, это может быть связано с распространенной бизнес-практикой "заметания следов" путем ликвидации старых предприятий с багажом проблем в финотчетности и созданием новых компаний "с чистого листа".



