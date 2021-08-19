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2021-08-19
Novelis Inc. расширила мощности по выпуску алюминия
Металлургическая компания Novelis Inc. объявила о завершении расширения мощностей на прокатном и ломоперерабатывающем предприятии в бразильской Пиндамонхангабе, что позволит увеличить производственную мощность завода на 100 тыс. т алюминия в год.
Мощности по выпуску алюминиевого листа увеличатся до 680 тыс. т, а мощности по ломопереработке – до 490 тыс. т. Количество рабочих мест вырастет на 90 единиц.
Расширение проекта Novelis поддерживает цель компании сократить ее выбросы углерода к 2026 г. на 30%, а к 2050 г. – выйти на показатель полной углеродной нейтральности.
МинПром по материалам МеталлТорг ру