Novelis Inc. расширила мощности по выпуску алюминия

Металлургическая компания Novelis Inc. объявила о завершении расширения мощностей на прокатном и ломоперерабатывающем предприятии в бразильской Пиндамонхангабе, что позволит увеличить производственную мощность завода на 100 тыс. т алюминия в год.



Мощности по выпуску алюминиевого листа увеличатся до 680 тыс. т, а мощности по ломопереработке – до 490 тыс. т. Количество рабочих мест вырастет на 90 единиц.



Расширение проекта Novelis поддерживает цель компании сократить ее выбросы углерода к 2026 г. на 30%, а к 2050 г. – выйти на показатель полной углеродной нейтральности.



