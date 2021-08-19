Металс Експлорейшн получила разрешение на добычу никеля и кобальта

Металс Експлорейшн получила разрешение на добычу никеля и кобальта

Государственная служба геологии и недр Украины выдала ООО "Металс Експлорейшн Юкрейн" спецразрешение на пользование Карнауховским участком с залежами железных, кобальтовых и никелевых руд. Соответствующий документ опубликован на сайте службы.

Карнауховский участок площадью 250,1 га расположен в Днепропетровской области. Запасы насчитывают 63,4 тыс. т никелевых, 6,3 тыс. т кобальтовых и 3,07 тыс. т железных руд. Руды участка являются комплексными и относятся к типу силикатных никелевых залежей.

Проектная мощность карьера оценивается в 3 тыс. т никелевых руд и 300 т кобальтовых руд в год. Срок спецразрешения на геологическое изучение месторождения насчитывает 5 лет.

ООО "Металс Експлорейшн Юкрейн" в мае выиграло тендер в системе Prozorro Продажі на право пользования Карнауховским участком недр с залежами железных, кобальтовых и никелевых руд. Компания стала единственным участником тендера. Сумма тендерного предложения предприятия составила 172,5 тыс. грн, что в 8 раз меньше ожидаемой цены в 1,4 млн грн.

Согласно договору про условия пользования недрами, ООО "Металс Експлорейшн Юкрейн" намерен с первого квартала 2022 года по третий квартал 2023 года провести бурение поисковых и разведывательных скважин, геологоразведочные работы. До конца третьего квартала 2025 года будут проходить лабораторные и технологические испытания. Сроки утверждения запасов полезных ископаемых − с третьего по четвертый квартал 2026 года.

По информации YouControl, ООО "Металс Експлорейшн Юкрейн" было зарегистрировано в августе 2018 года. Размер уставного капитала предприятия составляет 160 тыс. грн.

По итогам 2020 году Украина нарастила импорт никелевых руд из Гватемалы в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом – до 1,1 млн т. Основным потребителем никелевых руд в Украине является Побужский ферроникелевый комбинат.

МинПром по материалам ГМК Центр

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