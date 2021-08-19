"Газпром" заявил о готовности еще в этом году транспортировать "Северным потоком - 2" более 5 млрд кубометров газа

РоSSийский "Газпром" заявил, что готов еще в этом году транспортировать по газопроводу "Северный поток - 2" около 5,6 млрд кубометров газа.

"По газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа", - цитирует сообщение холдинга агентство "ТАСС".

Газопровод "Северный поток - 2" почти достроен (объявить о завершении строительства планируют 23 августа), но еще не введен в эксплуатацию.

В Украине надеются, что этот проект еще удастся остановить на этой стадии, помешав сертификации газопровода.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

После того, как "Северный поток" достроят, РоSSия будет иметь инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

Действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, в он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.