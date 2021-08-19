Телеканалу "Дом" ко Дню Независимости разрешили без тендеров потратить более 100 млн гривен

Госпредприятие покупает сувениры, рекламу, дизайнерские и полиграфические услуги.

Телеканалу "Дом" ко Дню Независимости разрешили без тендеров потратить более 100 млн гривен
Фото: volynonline.com

Кабинет министров освободил госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и UA|TV) от необходимости проводить тендеры на закупку товаров и услуг, "необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины".

Об этом сообщается в постановлении правительства №866 от 18 августа.

Государственное предприятие получило право до 24 августа осуществлять закупку товаров, работ и услуг по результатам применения переговорной процедуры. Это исключительная процедура закупки, которая не предусматривает проведение аукциона, создания и публикации тендерной документации.

МПИУ решило воспользоваться ею, объявив на Prozorro три десятка закупок на общую сумму более 114 млн гривен.

Предприятие без тендера покупает сувенирные наборы, дизайнерские услуги, изготовление книг, размещение рекламы, создание промо-роликов и тому подобное.

Напомним, в начале июня Верховная Рада приняла скандальный законопроект, который разрешил ко Дню Независимости провести по закрытой переговорной процедуре, а не на открытых торгах, закупки на несколько миллиардов гривен, причем непосредственно на празднование потратят всего около 100 млн гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времениJPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени
В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политикуВ Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)
Новая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылкиНовая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылки
monobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкирmonobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкир
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин решил влить в Экспортно-кредитное агентство 1,8 млрд гривенКабмин решил влить в Экспортно-кредитное агентство 1,8 млрд гривен
Полиция заподозрила кражу 5 млн гривен при реконструкции школы на Отрадном в КиевеПолиция заподозрила кражу 5 млн гривен при реконструкции школы на Отрадном в Киеве
Тысяча крупнейших компаний Украины генерируют доход более чем 1 млрд гривен в годТысяча крупнейших компаний Украины генерируют доход более чем 1 млрд гривен в год
20 августа НБУ введет в обращение две памятные банкноты к 30-летию Независимости20 августа НБУ введет в обращение две памятные банкноты к 30-летию Независимости
Проверка бизнеса. За 1,5 месяца выявлено более 6 тысяч нелегальных работниковПроверка бизнеса. За 1,5 месяца выявлено более 6 тысяч нелегальных работников
В Киеве на закупке школьной мебели разворовали 450 тыс. гривенВ Киеве на закупке школьной мебели разворовали 450 тыс. гривен
В Украине зарегистрировано более 6 тыс сделок по продаже землиВ Украине зарегистрировано более 6 тыс сделок по продаже земли
Минфин заработал на ОВГЗ 178,2 млрд гривен, 1 810 млн долларов и 420 млн евроМинфин заработал на ОВГЗ 178,2 млрд гривен, 1 810 млн долларов и 420 млн евро
Новая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылкиНовая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылки
Компания, которая поставляла минудобрения из РоSSии, не уплатила пошлину на более 1,3 млрд грнКомпания, которая поставляла минудобрения из РоSSии, не уплатила пошлину на более 1,3 млрд грн
Последние новости
Подгружаем последние новости