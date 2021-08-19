Телеканалу "Дом" ко Дню Независимости разрешили без тендеров потратить более 100 млн гривен

Кабинет министров освободил госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и UA|TV) от необходимости проводить тендеры на закупку товаров и услуг, "необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины".

Об этом сообщается в постановлении правительства №866 от 18 августа.

Государственное предприятие получило право до 24 августа осуществлять закупку товаров, работ и услуг по результатам применения переговорной процедуры. Это исключительная процедура закупки, которая не предусматривает проведение аукциона, создания и публикации тендерной документации.

МПИУ решило воспользоваться ею, объявив на Prozorro три десятка закупок на общую сумму более 114 млн гривен.

Предприятие без тендера покупает сувенирные наборы, дизайнерские услуги, изготовление книг, размещение рекламы, создание промо-роликов и тому подобное.

Напомним, в начале июня Верховная Рада приняла скандальный законопроект, который разрешил ко Дню Независимости провести по закрытой переговорной процедуре, а не на открытых торгах, закупки на несколько миллиардов гривен, причем непосредственно на празднование потратят всего около 100 млн гривен.