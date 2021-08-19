МВФ приостановил финансовую помощь Афганистану
Сейчас в международном сообществе нет определенности относительно статуса талибов.
Международный валютный фонд приостановил финансовую помощь Афганистану из-за неопределенности относительно статуса талибов, которые фактически захватили власть в стране.
Об этом сообщает Reuters.
"МВФ руководствуется позицией международного сообщества. Пока нет определенности относительно признания правительства в Афганистане, в результате чего страна не может получить доступ к специальным правам заимствования или другим ресурсам фонда", - говорится в заявлении МВФ.
Ранее США заморозили валютные резервы центробанка Афганистана, находящиеся на счетах в США.
По данным Международного валютного фонда, валовые резервы центрального банка Афганистана в конце апреля составили 9,4 млрд долларов. Считается, что большинство резервов хранится в Нью-Йоркском Федеральном резервном банке и других финансовых учреждениях США. Активы включают, в частности, доллары и золото.
По данным Всемирного банка, Афганистан является одной из беднейших стран мира и очень зависит от иностранной помощи, которая покрывала около трех четвертей государственного бюджета.
Международно признанное и поддерживаемое США и союзниками правительство Афганистана фактически перестало существовать 15 августа. Президент страны Ашраф Гани бежал за границу после того, как талибы без боя вошли в столицу Кабул - последний из крупных городов страны, который до этого еще контролировало правительство.